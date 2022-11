Spagna-Serbia: rafforzate relazioni commerciali con firma di due accordi di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del suo viaggio, Maroto ha avuto l'opportunità di inaugurare, insieme al ministro del Commercio serbo, Tomislav Momirovic, l'incontro d'affari Spagna-Serbia con la presenza di una ventina di aziende spagnole per facilitare i contatti diretti tra le imprese e offrire una serie di incontri per analizzare le possibilità di collaborazione e di finanziamento dei progetti. Come ha spiegato Reyes Maroto, gli scambi commerciali di merci tra Spagna e Serbia sono raddoppiati tra il 2015 e il 2021, superando i 720 milioni di euro nel 2021 e, solo tra gennaio e agosto 2022, ha raggiunto i 656 milioni di euro. Le aziende spagnole sono presenti in numerosi settori economici in Serbia. Azvi ha realizzato la costruzione di un ponte sul Danubio nella città di Novi Sad, mentre Caf ha fornito tram alla città di Belgrado. (Spm)