Speciale scuola: Giannini (La Sapienza) su baby gang, serrate e Dad hanno acuito disagio e violenze

- Le serrate forzate e le lezioni scolastiche a distanza - la cosiddetta Dad (Didattica a distanza) - determinate dalla pandemia, "hanno sicuramente inciso sui ragazzi in via di sviluppo, i quali hanno trovato sfogo nella violenza". Lo ha detto la direttrice del dipartimento di Psicologia dell'università La Sapienza di Roma, Anna Maria Giannini, interpellata da "Agenzia Nova". "Per quanto riguarda il fenomeno delle baby gang contribuiscono più fattori - ha spiegato Giannini -. Sicuramente a livello mediatico se ne parla di più e quindi abbiamo la percezione di essere più esposti al fenomeno. Però - ha aggiunto - i periodi di lockdown e di frustrazione che i ragazzi hanno attraversato senza scuola, e con la forzatura al confinamento nelle mura domestiche, hanno inciso sulle persone in via di sviluppo le quali hanno dato sfogo alla frustrazione attraverso l'uso della violenza". (Rer)