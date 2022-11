Speciale scuola: Giannini (La Sapienza) su baby gang, prevenire violenza con scuola e luoghi d'aggregazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prevenzione al fenomeno dilagante delle baby gang "è fondamentale il lavoro delle agenzie educative, della scuola, delle famiglie e la creazione di luoghi sani di aggregazione giovanile". Lo ha detto la direttrice del dipartimento di Psicologia dell'università La Sapienza di Roma, Anna Maria Giannini, interpellata da "Agenzia Nova". "Sono fondamentali gli interventi nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi al fatto che, provare rabbia e ostilità, è qualcosa che può succedere ma che la differenza la fa come si reagisce - ha spiegato Giannini -. La violenza non deve essere utilizzata come mezzo per prevaricare sull'altro - ha proseguito - servono azioni locali di educazione alla legalità. Inoltre, le famiglie devono essere coinvolte: la scuola è una parte, ma l'ambiente familiare e i luoghi di aggregazione possono essere adatti a forme di prevenzione". (Rer)