Speciale scuola: nuovo scontro tra studenti di destra e sinistra, Gn denuncia aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo scontro tra studenti di organizzazioni politiche opposte a Roma. Davanti alla sede di Gioventù nazionale, in via Sommacampagna - zona Castro Pretorio - i militanti di Gioventù nazionale hanno denunciato di essere stati aggrediti dai collettivi studenteschi. Secondo quanto riferiscono testimoni oculari dei gruppi di Azione studentesca - compagine che politicamente guarda a destra - una cinquantina gli studenti dei collettivi, schierati politicamente a sinistra, alcuni anche giovanissimi provenienti probabilmente da una scuola superiore, hanno aggredito, tra le ore 13:30 e le 14:00, cinque militanti di destra, che stavano pulendo il muro della sede di Gioventù nazionale da scritte apparse nella notte quali: "Via i fascisti dalle scuole” o “Fascio attento, ancora fischia il vento”. Secondo i militanti di Gioventù nazionale questo non è il primo atto vandalico che interessa la sede di via Sommacampagna. (Rer)