Speciale scuola: Todde (Gn), aggrediti giovani di Sommacampagna, inaccettabile clima violenza politica

- Il responsabile romano di Gioventù nazionale, Francesco Todde, in una nota, dichiara: "Un gruppo di ragazzi di estrema sinistra ha aggredito giovani militanti di Azione studentesca e iscritti alla storica sezione romana di via Sommacampagna. In un crescendo di tensione cui abbiamo assistito in questi giorni, il collettivo studentesco appartenente a una scuola della Capitale ha imbrattato manifesti della sezione e dopo hanno aggredito i ragazzi. Sono giorni - spiega il responsabile romano di Gioventù nazionale - che arrivano armati di bastoni e caschi e accompagnati anche da collettivi de La Sapienza e cominciano a strappare e imbrattare i nostri manifesti. Abbiamo due ragazzi che hanno subito percosse e li stiamo portando a refertare al pronto soccorso. Sporgeremo denuncia. Questo clima di violenza politica deve cessare immediatamente", conclude Todde. (Com)