Balcani: von der Leyen, vogliamo approfondire integrazione economica europea nella regione

- Uno dei nostri obiettivi è approfondire la nostra integrazione economica con i Balcani occidentali. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenuta al Vertice del processo di Berlino per i Balcani occidentali. "Ci troviamo di fronte a molte sfide complesse. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia segna un cambiamento geopolitico nel nostro continente. Ma più dura la guerra russa, più siamo determinati", ha detto. "Sappiamo che i nostri investimenti nei Balcani occidentali non sono importanti solo per un ambiente economico favorevole, ma che sono investimenti per la pace, la stabilità e la prosperità dell'Europa nel suo complesso", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)