© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscenza e rispetto per chi dedica la propria vita a garantire la sicurezza e la pace. In Italia e in ogni parte del mondo. Lo scrive su Twitter il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Oggi a Berlino durante la cerimonia per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Onore ai caduti per l'Italia", ha scritto Tajani su Twitter.(Res)