Scuola: Rampelli (Fd’I) a collettivi studenteschi, fermatevi, tutto iniziò così

- Ragazzi di sinistra, gruppettari, collettivi studenteschi, centri sociali, dirigenti di partito, “Fermatevi! Iniziò tutto così, cercando di impedirci di parlare nelle scuole e negli atenei e finì nel sangue innocente e nel dolore insopprimibile che ancora accompagna quelle generazioni. Fermatevi, prima che sia troppo tardi!". È quanto scrive sulla sua bacheca Facebook il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia (Fd’I), sulla morte di Angiolina Mariano Ciavatta, madre di Francesco Ciavatta ucciso nel 1978 nella strage di Acca Larenzia e all'indomani dell'aggressione subita dai ragazzi di Azione studentesca da parte di una sessantina di giovani provenienti dai collettivi studenteschi e universitari. "Ho pensato a lungo se pubblicare o no questa intervista inedita ad Angiolina Mariano Ciavatta, morta la scorsa settimana, mamma di Francesco Ciavatta, una delle tre vittime della strage di Acca Larenzia avvenuta a Roma il 7 gennaio 1978. Francesco aveva 18 anni al momento dell'attentato ad opera di un commando comunista, mai identificato né punito dalla giustizia italiana. L'agguato costò la vita a lui e a un altro giovane del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia, nel quartiere Tuscolano, a Roma", sottolinea Rampelli. (segue) (Rin)