Scuola: Rampelli (Fd’I) a collettivi studenteschi, fermatevi, tutto iniziò così (2)

- "Più tardi - prosegue - cadrà anche Stefano Recchioni, colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco sparato ad altezza d'uomo nel caos da un carabiniere. Franco rimase ucciso sul colpo. Francesco, ferito, tentò di fuggire lungo la scalinata che costeggia l'ingresso della sede ma, inseguito, fu colpito in modo bestiale di nuovo alla schiena e morì dopo poco. Stefano entro in coma e morì due giorni dopo. Il papà di Francesco dopo diversi tentativi si tolse la vita per la disperazione due anni dopo. Inghiottì una bottiglia di acido muriatico e non ci fu nulla da fare. La mamma - spiega Rampelli - tornò nel suo paese nativo in Molise, dove visse in solitudine fino a pochi giorni fa. Una donna umile e perbene, altro che 'fascisti servi del capitalismo e dei padroni', come si diceva all'epoca. Cosa volete fare, compagni? Ora che due ragazzi minorenni di Azione studentesca sono finiti in ospedale, che andate in giro scrivendo di sangue, morte, piombo, P38, cosa volete fare? Non sapete perdere? Volete vendicare la sconfitta usando violenza contro vostri coetanei diventando nuovamente servi sciocchi del sistema, nuovi killer di vecchi mandanti? La stagione del confronto civile - conclude Rampelli - nessuno ce l'ha regalata, l'abbiamo conquistata insieme alle vittime innocenti, di destra e di sinistra, di quella stagione d'odio che non deve più tornare. Fermatevi, fermateli, fermiamoli!". (Rin)