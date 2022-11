Migranti: Commissione Ue, salvare vite umane in mare è un dovere morale e un obbligo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvare vite umane in mare è un dovere morale e un obbligo legale per gli Stati membri Ue. Lo ha detto Anitta Hipper, portavoce della Commissione Ue per gli Affari interni. "Stiamo seguendo la situazione delle migrazioni da vicino e abbiamo visto che, secondo le informazioni a nostra disposizione, ci sono tre navi con circa 1000 persone a bordo che hanno chiesto un luogo sicuro per lo sbarco", ha detto Hipper, rispondendo a una domanda dei cronisti sulla situazione delle navi di alcune Ong bloccate fuori dai porti italiani. "Come sapete, la Commissione non è coinvolta e né responsabile del coordinamento di queste operazioni in mare, né nel processo per la definizione di un luogo di sbarco. Tuttavia, ricordiamo che salvare vite in mare è un dovere morale e un obbligo legale per gli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, indipendentemente dalle circostanze che hanno portato le persone in difficoltà in mare", ha dichiarato. (Beb)