Lombardia 2023: Fontana, Moratti? temo soltanto il Padreterno, vado per la mia strada

- "Temo soltanto il Padreterno, che guardi benevolmente sempre verso questo Paese. Per il resto, credo che sia una scelta che la dottoressa Moratti ha fatto. Io vado per la mia strada". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto vincitore del concorso internazionale per il nuovo campus del Conservatorio "Il Bosco della Musica" nella zona di Rogoredo rispondendo a chi gli ha chiesto se abbia timori di una possibile candidatura di Letizia Moratti con il "Terzo polo" di Renzi e Calenda. "Credo - ha poi aggiunto il presidente - in una cosa fondamentale che è l'unità del centrodestra. In questo credo molto e credo sia molto importante". (Rem)