Turismo: Trabucco (CG), con modifica su tassa soggiorno a Roma agevoliamo disabili gravi

20 luglio 2021

- Con l'approvazione in Assemblea capitolina della modifica del regolamento sul contributo di soggiorno, si "va a promuovere e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in conformità agli scopi sanciti dalla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità". Lo dichiara in una nota Giorgio Trabucco, capogruppo della lista Civica Gualtieri. "In questo modo si vanno ad agevolare i portatori di disabilità grave, qualunque sia la loro nazionalità, andando oltre una prospettiva semplicemente sanitario-assistenziale, annullando il contributo di soggiorno per questi ultimi - aggiunge -. Inoltre abbiamo voluto agevolare i gestori delle strutture ricettive, in regola con gli obblighi previsti dal Regolamento, rimborsando le commissioni pagate col pos della medesima tassa di soggiorno, in una misura non superiore all'1,5 per cento dell'importo versato a Roma Capitale. Ecco che quindi andiamo a mettere un ulteriore tassello per dimostrare come, tramite la nostra amministrazione, Roma sia sempre di più una città inclusiva, attrattiva non solo per tutte le sue celebri qualità monumentali ma anche perché sa essere accogliente per tutti. Il fattore sociale - conclude - sarà sempre uno degli elementi fondamentali che spinge la nostra attività politica, perché amministrare significa anche e soprattutto sostenere e aiutare ogni cittadino, partendo dai più deboli".(Com)