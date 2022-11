Milano: si lamenta per presunto ritardo del tram ne e impedisce ripartenza, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno fermato questa mattina un uomo italiano di 62 anni che, arrabbiato per un presunto ritardo del tram, si è piazzato davanti al mezzo impedendogli di ripartire. È accaduto poco dopo le 8 in piazza Missori, dove l'uomo ha bloccato la circolazione della linea 15 per almeno un quarto d'ora. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 62enne avrebbe dato in escandescenze dopo aver avuto una discussione a bordo del tram con il conducente Atm per un presunto ritardo. I carabinieri della Radiomobile lo hanno denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio. (Rem)