Speciale difesa: Corea del Nord, Pyongyang lancia altri tre missili, forse un Icbm

- La Corea del Nord ha lanciato almeno altri tre missili balistici e uno di essi è sparito dai radar sopra il mar del Giappone. Lo ha reso noto il governo giapponese, che inizialmente aveva paventato un nuovo sorvolo del territorio giapponese. Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha dichiarato che il primo dei tre missili è stato lanciato alle 7:40 su una traiettoria che avrebbe potuto potenzialmente sorvolare il Giappone, come già accaduto il 4 ottobre scorso: il lancio, infatti, ha innescato un allarme aereo in alcune zone del Giappone centrale e settentrionale. Il missile, però, è sparito dai radar sopra il Mar del Giappone, per ragioni che le autorità di quel Paese stanno ancora tentando di accertare. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che uno dei tre missili lanciati dal Nord potrebbe essere stato un missile balistico intercontinentale (Icbm). (Git)