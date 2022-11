Speciale difesa: Libia, forze Haftar pubblicano foto caccia russi Mig-29 nella base aerea di Al Jufra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle foto pubblicate online appaiono anche Saddam e Khaled, i figli di Haftar, e i leader di altre brigate militari. Le immagini mostrano inoltre caccia MiG-21 e Mig-22, elicotteri da trasporto e velivoli da addestramento, nonché gli equipaggi e il personale di stanza presso la base aerea situata lungo la “linea fortificata” che da Jufra risale verso la costa fino ad arrivare nella città di Sirte. E’ la prima volta che le forze di Haftar fanno sfoggio dei Mig-29. Secondo il Comando Usa per l'Africa (Africom), i velivoli sono giunti in Libia nella primavera del 2020 da una base aerea in Russia, dopo aver transitato in Siria dove sono stati ridipinti per mascherarne l'origine russa. Washinton ha più volte accusato la Federazione russa di aver fornito aerei da combattimento, veicoli corazzati militari e sistemi di difesa aerea al gruppo Wagner in Libia, alleato dell'Lna, in violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu 1970 e dell’embargo sulle armi. Da parte sua, Mosca ha sempre negato le accuse. (Lit)