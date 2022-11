Speciale difesa: Germania-Giappone, colloquio tra ministri di Esteri e Difesa a margine del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e della Difesa di Germania e Giappone hanno tenuto un colloquio in materia di sicurezza, a margine della ministeriale del G7 in corso a Muenster, in Germania. Lo ha riferito il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui la cooperazione nella regione dell'Indo-Pacifico, teatro delle attività militari cinesi, è stata al centro dei colloqui. Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha incontrato l'omologa Annalena Baerbock, e i titolari della Difesa, Yasukazu Hamada e Christine Lambrecht, hanno preso parte al colloquio in collegamento video. Secondo una fonte governativa citata dall'agenzia di stampa "Kyodo", i ministri hanno riaffermato il partenariato nel campo della Difesa e discusso anche dell'invasione russa dell'Ucraina, esprimendo la comune convinzione che la sicurezza di Europa e Asia siano tra loro collegate e inseparabili. L'incontro nel formato "2+2" è il secondo nel suo genere dopo quello tenuto in videoconferenza ad aprile dello scorso anno. I due Paesi hanno approfondito la loro cooperazione nel campo della sicurezza negli ultimi anni: la Germania, che nel 2020 ha pubblicato per la prima volta linee guida strategiche per l'Indo-Pacifico, ha inviato tre aerei da combattimento Eurofighter in Giappone lo scorso settembre, mentre a novembre dello scorso anno ha gettato l'ancora nel Paese asiatico una fregata tedesca. (Git)