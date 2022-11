Speciale difesa: Francia, ministro della Difesa Lecornu in vista in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu si trova in Romania per una visita, durante la quale incontrerà il presidente Klaus Iohannis e il primo ministro Nicolae Ciuca. "In Romania, la Francia svolge un ruolo di nazione-quadro per il rafforzamento della postura di dissuasione e di difesa della Nato sul suo fianco est", ha scritto Lecornu su Twitter. "Dinnanzi alle minacce, l'impegno affidabile e duraturo dei nostri militari qui a Cincu è essenziale per la protezione del'Europa", ha scritto il ministro. (Frp)