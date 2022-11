Speciale difesa: Ucraina, Crosetto, Italia c’è e farà sua parte per ristabilire pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra nazione “è saldamente collocata nel campo occidentale della libertà. E lo è in particolare modo in questo momento: l’Italia c’è ed è una nazione su cui si può contare e che farà la propria parte per riaffermare la pace” e il diritto in internazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento in occasione della cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, nel giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. (Rin)