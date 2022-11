Speciale difesa: Bulgaria, Parlamento chiamato a votare su eventuale invio di aiuti militari all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Bulgaria è chiamato a votare sull’eventuale invio di aiuti militari all’Ucraina. Secondo quanto ricorda l’emittente pubblica “Bnt”, finora Sofia ha deciso di non inviare assistenza militare a Kiev. Si è tenuta una riunione congiunta delle commissioni Esteri e Difesa del Parlamento. Le commissioni hanno approvato due proposte di risoluzione che prevedono entro 30 giorni la presentazione da parte del governo di una delibera sulla fornitura e l'invio di equipaggiamento militare. Il governo dovrebbe inoltre avviare negoziati con gli alleati della Nato per la fornitura, l'acquisizione o il dispiegamento sul territorio bulgaro di capacità militari. Infine deve essere firmato un contratto tra la parte bulgara e quella ucraina, in base alle capacità dell'esercito bulgaro e all'equipaggiamento che Sofia è in grado di inviare. (Seb)