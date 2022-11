Veneto: Cantiere Navale Vittoria vince bando per costruire imbarcazione di salvataggio per Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda veneta Cantiere Navale Vittoria, specializzata nella progettazione e costruzione di navi militari, paramilitari da lavoro, commerciali e da trasporto, ha ottenuto la gara bandita dal ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture della Croazia per costruire un'imbarcazione da impiegare nella ricerca e nel salvataggio in mare, che verrà utilizzata dalla Capitaneria di Porto di Pola. L'imbarcazione verrà consegnata nel 2023 e avrà un valore pari a 2 milioni e 98mila euro. "Il nostro cantiere si è aggiudicato questa commessa grazie al know how maturato con la fornitura di diverse unità per la ricerca e il soccorso in mare per i paesi Ue. La nuova unità, come richiesto dal bando, conserverà alcune delle caratteristiche tecniche, ritenute altamente soddisfacenti, delle unità della stessa tipologia consegnata alla Croazia nel 2017 alla Capitaneria di porto di Zadar, ma potrà contare su un apporto tecnologico ulteriormente rinnovato e rispondente alle più attuali esigenze degli uomini e delle donne della Guardia Costiera croata", ha dichiarato Paolo Duò, presidente del Cantere Navale Vittoria.(Rev)