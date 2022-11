Turismo: a Roma non pagheranno tassa soggiorno disabili e caregiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo dell'Assemblea capitolina alla modifica del regolamento sul contributo di soggiorno: saranno esentati dal pagamento le persone con disabilità grave. L'Assemblea, recependo le indicazioni arrivate dai Municipi, ha inoltre rafforzato ulteriormente il provvedimento estendendo l'esenzione ai "caregiver". Lo comunica in una nota il Campidoglio. La modifica al regolamento prevede anche una misura di sostegno nei confronti delle imprese ricettive, introducendo un contributo forfettario che ha l'obiettivo di compensare le commissioni interbancarie relative all'incasso del contributo di soggiorno da transazione elettronica. Il contributo, in ogni caso, non potrà essere complessivamente superiore all'1,5 per cento dell'importo riscosso e versato a Roma Capitale. (segue) (Com)