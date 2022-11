Turismo: a Roma non pagheranno tassa soggiorno disabili e caregiver (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento a favore delle strutture si inserisce nell'ambito delle iniziative intraprese dall'amministrazione capitolina per rilanciare e sostenere il settore turistico, con una strategia all'insegna della qualità dell'offerta, nel quadro del forte ritorno delle presenze dopo la pandemia. Questa azione sui costi delle transazioni, oltre a dare una risposta agli operatori, rafforza anche la capacità di riscossione di Roma Capitale e la lotta all'evasione. Il contributo sarà infatti erogato solo a favore delle imprese in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali. (segue) (Com)