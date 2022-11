Turismo: a Roma non pagheranno tassa soggiorno disabili e caregiver (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento "recupera e sottolinea la vocazione inclusiva e di accoglienza che Roma ha sempre avuto, ma che dalla passata amministrazione è stata colpevolmente trascurata", prosegue l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato. "Esentare dal pagamento del contributo di soggiorno le persone con disabilità grave è un tema di sensibilità sociale oltre che un incentivo per molte famiglie a visitare la nostra città - sottolinea -. Per quanto riguarda, invece, il contributo forfettario relativo all'incasso del contributo di soggiorno via Pos, si tratta di una questione di equità, visto che gli operatori e le strutture del settore, in questo caso, svolgono la funzione di meri esattori, che inoltrano l'intero ammontare all'Amministrazione. Non trovo corretto, quindi, che fino a oggi abbiano dovuto sostenere la commissione bancaria di incasso e per questo abbiamo posto rimedio con questa delibera". (Com)