Regno Unito: Harbour Energy esorta governo a non aumentare tasse su produttori energia

20 luglio 2021

- Il principale produttore di petrolio e gas del Regno Unito, Harbour Energy, ha esortato il governo di Rishi Sunak a non aumentare la tassa sugli operatori del settore. L'esecutivo britannico sarebbe infatti intenzionato ad inasprire il prelievo fiscale sui profitti delle compagnie energetiche, con la possibilità di raccogliere circa 40 miliardi di sterline in cinque anni. Harbour Energy ha chiesto di "considerare attentamente" qualsiasi modifica proposta all'imposta sui profitti energetici, introdotta all'inizio di quest'anno. L'amministratore delegato dell'azienda, Linda Cook, ha affermato che gli azionisti stanno facendo pressioni affinché la società investa in altri Paesi a causa dell'"incertezza" attorno alla misura che il governo britannico potrebbe introdurre. "Valutare i rendimenti attesi dagli investimenti a lungo termine è diventato più difficile e gli investitori stanno sostenendo la diversificazione geografica", ha affermato Cook, ripresa dal quotidiano "The Guardian". "Sebbene riconosciamo pienamente la sfida significativa per il Regno Unito di rendere sostenibili le finanze pubbliche, esortiamo il governo a considerare attentamente le conseguenze di qualsiasi aumento o estensione della tassa sui profitti energetici", ha rilevato. (Rel)