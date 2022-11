Milano: prefettura, sgomberi di via Bolla frutto del lavoro di squadra tra le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata sono stati sgomberati gli alloggi di proprietà Aler occupati abusivamente in via Bolla. Gli immobili, situati presso i civici 38, 40 e 42 sono stati liberati e restituiti ad Aler per il progetto di riqualificazione finanziato dalla Regione Lombardia. L'operazione di oggi chiude il percorso di ripristino della legalità e messa in sicurezza del complesso di via Bolla, intrapreso nei mesi scorsi dalla Prefettura di Milano, con la piena collaborazione di Regione Lombardia, del Comune di Milano, di Aler e di MM. lo comunica in una nota la Prefettura di Milano spiegando che il tema è stato oggetto, nei mesi scorsi, di diverse sedute del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel corso delle quali è stata pienamente condivisa la priorità e la programmazione degli interventi. Aler ha provveduto al censimento dei nuclei residenti, la Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti di natura reddituale e patrimoniale e i Servizi sociali del Comune hanno individuato i casi di fragilità familiare, per arrivare infine alla liberazione degli immobili, destinati al progetto di radicale ristrutturazione, avvenuta oggi con l'intervento delle forze dell'ordine. Il quartiere di via Bolla è costituito da 156 alloggi, dei quali, a seguito del primo censimento svolto dall'Aler lo scorso mese di aprile, 91 risultavano abusivamente occupati. (segue) (Com)