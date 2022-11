Milano: prefettura, sgomberi di via Bolla frutto del lavoro di squadra tra le istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 55 casi in stato di necessità, emersi al primo censimento, a seguito di misure giudiziarie e abbandoni spontanei, si sono ulteriormente ridotti i casi di fragilità accertati, per i quali è stata assicurata una soluzione abitativa alternativa. Sono pertanto diventati 37 (per un totale di 141 persone, di cui 66 minori) i nuclei trasferiti, già nei giorni scorsi, presso i Sat (Servizi abitativi transitori) messi a disposizione da Aler e MM (23 nuclei Aler, per un totale di 107 persone, di cui 56 minori e 51 adulti, e 14 nuclei MM, per un totale di 34 persone, di cui 10 minori e 24 adulti). Sono al vaglio dei Servizi Sociali situazioni rappresentate solo al momento dello sgombero. "È stato un percorso durato mesi" - commenta il Prefetto di Milano Renato Saccone, a conclusione delle operazioni di oggi – "Occorreva avere un progetto cantierabile di rigenerazione totale del complesso edilizio e Aler lo ha fatto. Occorreva saper distinguere i prepotenti dalla povera gente e i Servizi Sociali, dopo un'accurata verifica da parte della Guardia di Finanza, lo hanno fatto. Occorreva reperire alloggi per i nuclei riconosciuti in stato di necessità e Aler e MM lo hanno fatto. Occorreva garantire una cornice di sicurezza in un'area segnata da numerosi episodi di aggressività, e le forze dell'ordine lo hanno fatto con la sapiente regia del Questore. Voglio ringraziare Regione e Comune e in particolare gli assessori regionali Mattinzoli e Rizzi, e comunali Granelli, Maran e Bertolè, per aver fatto prevalere, al Tavolo del Prefetto, lo spirito di squadra senza il quale non saremmo arrivati al risultato di oggi". (Com)