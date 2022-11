Ardea: Rea, caccia nel bosco Buglione pericolosa per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivoluzione ecologista animalista e Alessandro Trastulli, coordinatore Rea ad Ardea, in provincia di Roma "intendono denunciare con forza una realtà potenzialmente pericolosa per essere umani e animali, insistente nel territorio ardeatino. Dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini del comprensorio di Colle Romito in merito al comportamento da parte dei cacciatori poco rispettoso e fuori i limiti di sicurezza, il coordinatore Rea Lazio, Monica Fasoli, su impulso del segretario nazionale del partito, Gabriella Caramanica, ha inviato al windaco e alle autorità competenti la richiesta di sospensione della caccia nella zona alta del comprensorio". È quanto si legge in una nota di Rea. (segue) (Com)