Ardea: Rea, caccia nel bosco Buglione pericolosa per famiglie (3)

- "Non è possibile quindi – continua Trastulli - che nessuno prenda provvedimenti in merito. Le lamentele dei cittadini non solo le ho ricevute verbalmente, ma scorrendo tra i vari gruppi social, ci sono vari post che denunciano il disturbo sia sonoro che fisico dei cacciatori: una situazione preoccupante e pericolosa, che rischia di nuocere anche agli animali domestici che per ore sentono sparare e si agitano per la paura. Alla luce di tutto questo, pertanto, chiediamo un intervento tempestivo e concreto da parte del sindaco e del Comune al fine di allontanare dal bosco i cacciatori ed invitarli ad andare altrove". (Com)