Milano: rissa in via Padova tra due gruppi di persone, polizia arresta 5 persone

- La polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio cinque persone in via Mosso, angolo via Padova, per rissa aggravata. La volante è stata fermata intorno alle 18:30 da tre cittadini egiziani (un 36enne, un 23enne e un 22enne, tutti irregolari) che hanno riferito di essere stati derubati di un cellulare da due sudamericani, indicando poi agli agenti la direzione in cui erano fuggiti. I presunti ladri, poco dopo, hanno iniziato una colluttazione con un altro gruppetto di nordafricani, ai quali poi si sarebbero aggiunti anche quelli che avevano allertato la polizia. Entrambi i gruppi accusavano si accusavano a vicenda di furto. Secondo quanto accertato, tra i partecipanti alla rissa vi sarebbero stati già attriti precedenti all'episodio. A finire in manette, i tre egiziani e due cittadini cubani di 32 e 30 anni. (Rem)