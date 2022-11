Romania: ministro delle Finanze, nessuna nuova manovra fiscale fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è finanziariamente stabile in questo momento e almeno fino al 2025 non ci saranno più manovre fiscali. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Adrian Caciu, all’evento "National Top of Private Companies from Romania" tenuto oggi a Bucarest. "In questo momento vi posso dire che la Romania è molto stabile e questo, infatti, è dimostrato dalle cifre che vedete. Quest'anno il 6 per cento del Pil è andato all'economia e ai cittadini. Quello che posso dirvi è che almeno la stessa cifra verrà spesa nel 2023 ", ha detto il ministro.(Rob)