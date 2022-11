Lombardia 2023: Fontana, per ricandidatura non c’è bisogno di formalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricandidatura di Attilio Fontana alle elezioni regionali dell'anno prossimo non ha bisogno di una formalizzazione ufficiale. Lo ha detto lo stesso presidente di Regione Lombardia a margine della premiazione di "Inclusive Golf - Campionato Lombardo open golf per disabili", che si è tenuta a Palazzo Pirelli. "Al di là del fatto che i singoli rappresentanti del centrodestra lo abbiano ripetutamente confermato - ha sottolineato - mi sembra che a questo punto non ci sia neanche bisogno di una formalizzazione". La nomina quindi "è già in re ipsa perché loro lo hanno sempre detto", ha concluso.(Rem)