I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Liberia: crimini contro l'umanità, tribunale di Parigi condanna all'ergastolo ex comandante ribelle Kamara - La Corte d'Assise di Parigi ha condannato all'ergastolo l'ex comandante ribelle liberiano Kunti Kamara per complicità in crimini contro l'umanità durante la guerra civile in Liberia negli anna Novanta. Al termine di un processo senza precedenti, riferisce il quotidiano "Le Figaro", l'ex miliziano di 47 anni è stato ritenuto colpevole di una serie di abusi contro civili nel 1993-1994, comprese le torture inflitte a un insegnante di cui avrebbe mangiato il sangue ed il cuore e di essere rimasto a guardare mentre militari sotto la sua autorità stupravano due adolescenti. Alla pronuncia del verdetto, pronunciato dopo nove ore di deliberazione, l'imputato, calvo e baffetti pieni, è rimasto impassibile. La corte ha così seguito le requisizioni del pubblico ministero che aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato, castigando crimini che avevano "colpito l'intera umanità". La difesa aveva da parte sua chiesto l'assoluzione su tutti i fatti presentati, denunciando "lacune" in un fascicolo basato su vecchie testimonianze. (segue) (Res)