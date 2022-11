I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: polizia scopre 19 cadaveri in una miniera - La polizia del Sudafrica ha scoperto 19 corpi di presunti minatori irregolari nella città mineraria di Krugersdorp, a ovest di Johannesburg. In una nota ripresa dai media, la polizia ha detto che i cadaveri sono stati scoperti in una delle miniere attive della zona e che le prime indagini suggerivano che i corpi siano stati spostati dopo il decesso. Le autorità effettueranno ora l'autopsia sui corpi per determinare le cause del decesso. (segue) (Res)