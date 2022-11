I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghana: figlia del presidente nega di aver sottoscritto contratto governativo da 25 milioni di dollari - In Ghana la figlia del presidente Nana Akufo-Addo ha negato di aver sottoscritto con la sua società un contratto governativo da 25 milioni di dollari per realizzare dei murales in alcuni quartieri della capitale, Accra. In un comunicato ripreso dai media locali, Gyankroma Akufo-Addo ha sostenuto che le accuse sono state appositamente "fabbricate" da "persone spudorate" con l'obiettivo di nuocere alla sua immagine e a quella del padre, affermando che tre murales realizzati dalla sua società Creative Arts Agency sono stati concepiti, finanziati e dipinti privatamente. "Questo progetto non è stato intrapreso per trarne profitto e non sono stati assegnati contratti a pagamento per questo", ha affermato in una nota, annunciando un'azione giudiziaria contro privati e media che hanno pubblicato informazioni ritenute false sul progetto. La polemica è emersa nel quadro della grave crisi economica che affronta il Paese, dove l'inflazione è salita al 37 per cento e la valuta locale, il cedi, ha perso il 52 per cento del suo valore dall'inizio dell'anno. In questo contesto il ministro delle Finanze Ken Ofori Atta sta negoziando con l'Fmi un accordo a sostegno del Paese da 3 miliardi di dollari, ma tra le file dell'opposizione cresce la richiesta di sue dimissioni. Un gruppo di parlamentari ha presentato una mozione di sfiducia a suo carico, accettando tuttavia di sospenderla fino a che il governo non avrà concluso i colloqui in corso con l'Fmi. Nelle strade aumenta inoltre il malcontento degli abitanti: i commercianti di Accra hanno avviato la scorsa settimana uno sciopero - al momento sospeso - per denunciare il peggioramento delle condizioni economiche nel Paese, seguendo l'esempio dei già mobilitati docenti universitari. (Res)