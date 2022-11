I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro chiede ai camionisti di rimuovere i blocchi sulle autostrade - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha chiesto ai camionisti suoi sostenitori che da giorni bloccano il transito sulle principali autostrade del Paese in protesta con il risultato delle elezioni presidenziali di sgomberare immediatamente le strade. "Voglio fare appello a te, libera le autostrade. Questo non fa parte di manifestazioni legittime. Non possiamo perdere la nostra legittimità così", ha detto Bolsonaro in un video pubblicato sui suoi profili internet. "La chiusura delle autostrade in Brasile lede il diritto di muoversi delle persone, è lì nella nostra Costituzione, oltre a danneggiare la nostra economia", ha proseguito il presidente. (segue) (Res)