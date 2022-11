© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Messico: entra in vigore accordo di cooperazione su nucleare per uso civile - Entra in vigore oggi l'accordo di cooperazione sul nucleare per uso civile siglato tra Messico e Stati Uniti. L’accordo, riferisce una nota del Dipartimento di Stato, rafforzerà la cooperazione in materia di sicurezza energetica e rafforzerà le relazioni diplomatiche ed economiche. Si tratta del primo accordo bilaterale di cooperazione nucleare tra Stati Uniti e Messico. Gli accordi di cooperazione nucleare civile, prosegue la nota, forniscono un quadro giuridico per le esportazioni di materiale nucleare, apparecchiature e componenti dagli Stati Uniti a un altro Paese. L’accordo fornisce un quadro completo per la cooperazione nucleare pacifica con il Messico, basato su un impegno reciproco per la non proliferazione nucleare e consentirà il trasferimento di materiale nucleare, apparecchiature (compresi i reattori), componenti e informazioni per la ricerca nucleare e la produzione di energia nucleare. (segue) (Res)