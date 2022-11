© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: proteste contro rinvio censimento, governo convoca commissione internazionale - Il governo della Bolivia affiderà a un tavolo tecnico composto da rappresentanti di organismi internazionali la decisione sulla data in cui potrà essere realizzato il censimento nazionale, questione all'origine di una dura protesta nel Paese. "Il governo nazionale installerà venerdì una commissione tecnica che lavorerà per definire la data definitiva" del censimento, "con la presenza di rappresentanti di organismi internazionali", ha detto il ministro della Pianificazione, Sergio Cusicanqui. L'annuncio segue di poche ore l'ennesimo mancato accordo tra il governo e il Comitato inter-istituzionale di Santa Cruz, l'entità che giorni fa ha proclamato uno sciopero a tempo indefinito in protesta per il possibile rinvio di un anno del censimento. Le proteste, oltre ad aver causato la morte di una persona, stanno creando diversi danni al sistema economico e produttivo. (segue) (Res)