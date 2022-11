I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: organizzazione universitaria denuncia scomparsa di due studenti - Il movimento di universitari del Nicaragua, Alleanza universitaria nicaraguense (Aun), ha denunciato oggi la sparizione di due studenti ad opera dell'Esercito. Si tratta, riferisce l'organizzazione in un comunicato, di Mildred Rayo e Miguel Flores, che sarebbero stati arrestati nelle prime ore della mattina di mercoledì nella località di Cardenas da una pattuglia dell'Esercito sandinista. Secondo le informazioni ottenute dagli stessi studenti via telefono cellulare i due sarebbero stati fermati da un posto di blocco militare mentre si dirigevano a Managua e sarebbero poi stati trasferiti in una caserma. A partire da quel momento si sarebbero interrotte le comunicazioni. In base i dati di geolocalizzazione ottenuti dal telefono di Mildred rayo, riferisce Aun, si deduce che la ragazza è attualmente detenuta in un edificio dell'esercito della località di Las Colinas, in prossimità della stessa capitale Managua. L'organizzazione ha chiesto quindi che le autorità informino sulla situazione dei due studenti e che rispettino la loro integrità fisica. (segue) (Res)