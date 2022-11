© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ministro Esteri Lamamra, il vertice arabo “passerà alla storia” - Il 31esimo vertice della Lega araba tenuto in Algeria il primo e 2 novembre “passerà alla storia”. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri algerino, Ramtane Lamamra, nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha sottolineato l'impegno "dei partecipanti, guidati dall'Algeria, a sviluppare ulteriormente la metodologia di preparazione del vertice arabo, segnato da rinnovamento e sviluppo". Lamamra ha aggiunto che "la Lega araba ha dimostrato la capacità di interagire con gli eventi e di adattarsi agli sviluppi in un quadro di azione araba congiunta". Sono stati 13 i capi dello Stato di Paesi arabi recatisi in Algeria per prendere parte all’evento, mentre sette Paesi sono stati rappresentati da primi ministri e altri da ministri degli Affari esteri: una partecipazione non eccezionale, ma in linea con altri vertici tenuti negli anni passati. La dichiarazione finale del vertice ha ribadito la “centralità della causa palestinese”, chiesto “elezioni il prima possibile in Libia”, sollecitato una “tregua umanitaria” in Yemen, respinto le “interferenze straniere” nei Paesi arabi e ribadito il principio di “non allineamento” rispetto alla guerra in Ucraina. Una nota positiva arriva dall’Iraq, giunto ad Algeri con un nuovo governo accolto favorevolmente. (segue) (Res)