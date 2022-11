I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Fitch Ratings incontra industriali, focus su situazione economica e sociale - I delegati dell’agenzia di valutazione del credito Fitch Ratings, in visita in Tunisia, hanno incontrato il presidente dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), Samir Majoul, e alcuni membri dell'Ufficio esecutivo nazionale. Lo riferisce lo stesso sindacato in un comunicato diffuso sulla propria pagina Facebook in cui specifica di aver tenuto una sessione di lavoro con i delegati di Fitch Ratings incentrata sulla situazione economica e sociale tunisina. Utica ha mostrato agli esperti dell'agenzia di valutazione del credito la visione e le aspettative sul contributo del settore privato nelle riforme di cui la Tunisia necessita per stimolare investimenti, migliorare il clima imprenditoriale, sostenere le esportazioni e creare posti di lavoro. (segue) (Res)