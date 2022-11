I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita-Egitto: firmato memorandum per produrre elettricità da energia eolica - L’Arabia Saudita e l’Egitto hanno firmato un memorandum di intesa volto alla produzione di 10 gigawatt di elettricità da fonti eoliche nel Paese nordafricano. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Asharq al awsat”, precisando che l’intesa è stata siglata in occasione di un incontro a Riad tra il ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, e il ministro dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili egiziano, Mohamed Shaker. Questi hanno anche discusso dello stato di avanzamento del progetto di interconnessione elettrica tra Egitto e Arabia Saudita e di cooperazione in settori quali rinnovabili e idrogeno. Circa il nuovo progetto, che vede impegnate le compagnie Acwa power saudita e la Compagnia egiziana di trasmissione di energia elettrica, questo verrà realizzato una volta verificata la disponibilità di terreni e delle condizioni necessarie. (segue) (Res)