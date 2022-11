© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Qatar: presidente Al Sisi incontra emiro qatariota a margine del vertice arabo - Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato, ieri, l'emiro dello Stato del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, a margine del 31esimo vertice della Lega araba svoltosi in Algeria. Lo ha riferito l'ambasciatore Bassam Rady, portavoce della presidenza della Repubblica egiziana senza fornire ulteriori dettagli. Nel mese di settembre scorso, l'emiro Al Thani ha ricevuto il capo dello Stato egiziano per uno storico faccia a faccia. Per Al Sisi si è trattato della prima visita a Doha da quando è salito al potere circa otto anni fa. Nell'occasione Tamim ha affermato l’intenzione del Qatar di rafforzare i quadri di cooperazione bilaterale tra le due parti in vari campi nel prossimo periodo, aumentando gli investimenti del Qatar in Egitto e sfruttando le opportunità di investimento ivi disponibili. Il viaggio di Al Sisi si è svolto a tre mesi di distanza dalla visita al Cairo dell’emiro del Qatar avvenuta a fine giugno, dopo il gelo diplomatico tra i due Paesi iniziato a nell’estate del 2017 e conclusosi a gennaio 2021. (Res)