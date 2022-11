I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: scontri a nord-ovest di Gerusalemme, morto un palestinese - Un uomo palestinese di 42 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito dai proiettili dalle forze di Israele nella cittadina di Beit Duqqu, a nord-ovest di Gerusalemme. Lo ha annunciato stamani il ministero della Salute palestinese. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, gli scontri a Beit Duqqu sono scoppiati dopo che le forze israeliane “hanno preso d’assalto” la cittadina. La vittima, Daoud Mahmoud Khalil Rayan, è stato colpito al cuore e risulta essere la seconda vittima in meno di 24 ore. Ieri, un altro palestinese è stato ucciso dopo aver compiuto quello che è stato definito da Israele un attentato in un posto di blocco militare a ovest di Ramallah, in Cisgiordania. In questo caso, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che l’attentatore, diretto contro il posto di blocco a bordo di un’auto, è uscito dal veicolo dopo aver speronato un militare e ha successivamente tentato di accoltellarlo. L'aggressore è stato poi colpito a colpi di arma da fuoco. (segue) (Res)