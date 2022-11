© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria-Iran: presidente iraniano Raisi sostiene sovranità e centralità Damasco nella regione - La sicurezza e la sovranità della Siria e il suo ruolo nella regione mediorientale rappresentano questioni “vitali” verso cui l’Iran presta attenzione. È quanto affermato dal presidente iraniano, Ebrahim Raisi, nel corso di un incontro con il ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad, in visita in Iran. Teheran, ha spiegato il capo dello Stato in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, sostiene Damasco sia nel far fronte alle “misure coercitive illegali” che le sono state imposte sia nella lotta al terrorismo. (segue) (Res)