© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: forze armate arrestano presunti membri dello Stato islamico - Le forze armate del Libano hanno annunciato l’arresto di presunti membri dello Stato islamico (Is), uno dei quali si stava preparando a lanciare un attacco. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. In un comunicato, le forze armate hanno affermato di aver arrestato un uomo, AK, che si era recato in Siria per unirsi all'Is e combattere al suo fianco. Quest’ultimo si è poi infiltrato in Libano e ha armato e addestrato combattenti allo scopo di spedirli in Siria o prepararli a commettere attentati in Libano. Diversi individui che lavoravano per AK sono stati arrestati, hanno precisato le forze armate senza fornire ulteriori dettagli in merito. (segue) (Res)