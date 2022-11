I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Reddito cittadinanza: Durigon, limiti temporali per chi può lavorare, non può essere a vita - “C'è unione di intenti nella coalizione sulle modifiche al reddito di cittadinanza” e “la proposta che faremo su Rdc è quello di limitare la tempistica del reddito per chi può lavorare” e introdurre “l’obbligo di accettazione del lavoro per spronare il bacino di chi può lavorare". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Vogliamo dare una risposta al mercato del lavoro e costruire un percorso per chi oggi prende il reddito di cittadinanza, non può essere dato a vita a chi può e deve andare a lavorare", ha spiegato. “Gli abili a lavoro sono un terzo di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Sospensione è una cosa che si può valutare come valutiamo la tempistica su ricezione del reddito", ha aggiunto il ministro che ha ribadito l’importanza dei controlli. “Quando una persona perde il lavoro ha la Naspi per due anni non di più, il reddito non può essere un assegno per la vita per chi può lavorare", ha concluso Durigon. (segue) (Rin)