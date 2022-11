Sardegna: Gimbe, il 10 per cento dei sardi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dieci per cento della popolazione sarda over 5 non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti-Covid. Lo si evince dai dati diffusi dalla Fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,7 per cento (media Italia 10,7 per cento) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 5 per cento. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 16,3 per cento (media Italia 22,5 per cento). Fra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale solo il 41,7 per cento (media Italia 35,2 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 4,5 per cento (media Italia 3,3 per cento) solo con prima dose. (Rsc)