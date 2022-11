Sardegna: crollo Università di Cagliari, ci sono altri 7 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono sette nuovi indagati nell'inchiesta per il crollo dello scorso 18 ottobre nel polo universitario de Sa Duchessa a Cagliari. Si tratta del dirigente dell’ufficio manutenzioni dell’Università, Antonio Pillai, del direttore dei lavori, Bruno Concas, dei responsabili delle imprese che hanno completato i cantieri nell’edificio: Alberto Mancosu, Paolo Mancosu, Fabio Vacca, Pier Paolo Cugurra e Roberto Barbieri. Dovranno presentarsi in Procura questa mattina. Potranno nominare dei consulenti di parte in vista della perizia tecnica. La Procura di Cagliari indaga per disastro colposo e crollo colposo di edificio. (segue) (Rsc)