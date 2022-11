Russia-Ucraina: ministero Esteri di Kiev, non abbiamo accettato nuovi obblighi nell'ambito dell'accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha dato nuove garanzie nell'ambito dell'accordo sul grano. Lo ha affermato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleh Nikolenko, facendo riferimento alle parole del presidente russo, Vladimir Putin, secondo cui Kiev avrebbe promesso di non utilizzare il corridoio umanitario per scopi militari. "Il nostro Stato non ha accettato nuovi obblighi che sarebbero andati oltre quelli già esistenti nell'ambito dell'accordo sul grano. Mosca è tornata all'accordo grazie alla diplomazia attiva del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. In coordinamento con l'Ucraina, hanno trovato le parole che Putin ha capito. Era una posizione di forza, non di concessione", si legge nel messaggio. Nikolenko ha ringraziato le Nazioni Unite e la Turchia per la riapertura del corridoio umanitario, che svolge "un ruolo importante" nel garantire la sicurezza alimentare globale. (Kiu)