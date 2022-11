Milano: Granelli, dopo anni di abbandono in via Bolla si dice alt a illegalità e degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via Bolla, oggi dopo un lavoro di sei mesi guidato dalla Prefettura, intensamente chiesto e incoraggiato dal Comune, e dopo anni di completo abbandono da parte di Aler e Regione Lombardia, si compie una svolta vera, si dice alt all’illegalità e al degrado: le Forze di Polizia effettuano lo sgombero di un’intera palazzina, 156 alloggi di cui circa 90 occupati abusivamente". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. "Aler - spiega - sta mettendo in sicurezza e a breve inizierà una riqualificazione totale. I servizi sociali del Comune di Milano hanno analizzato una a una le situazioni sociali ed economiche dei nuclei familiari, Aler ha messo a disposizione numerose soluzioni per il sostegno abitativo, cui ha contribuito anche il Comune, per circa 50 nuclei familiari con minori (perché non si mettono in strada i minori), per iniziare con loro un percorso di reinserimento sociale. Chi governa una città, chi deve tutelare sicurezza e ordine pubblico, chi gestisce risorse pubbliche per aiutare chi ha difficoltà ad avere una casa, ha il dovere di affrontare e risolvere i problemi; ha il dovere di mettere le case popolari a disposizione di ha bisogno e ne ha diritto. Questo il Comune ha scelto di fare, aderendo al coordinamento della Prefettura e cercando le soluzioni concrete, per il bene della città, per la legalità, la sicurezza, la giustizia sociale". (segue) (Com)